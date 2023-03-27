Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовиться к пропуску паводковых вод

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Эксперты муниципальной общественной комиссии утвердили эскизы благоустройства двух ...15.03.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке города к половодью и устранению его последствий
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «О пропуске весенних ...16.04.2020 Власти Екатеринбурга подготовились к безаварийному пропуску весенних паводковых вод
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ...06.03.2020 Паводок в Екатеринбурге начнется в первой декаде апреля
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2020. По предварительным данным, паводок в Екатеринбурге начнется в первой декаде апреля и ...27.05.2013 Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга сделал замечания подрядным организациям по уборке города
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2013. Администрация города попросила подрядные организации по уборке Екатеринбурга устранить ...