Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовиться к пропуску паводковых вод

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился, чтобы все ответственные службы подготовились к пропуску паводковых вод. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Как сообщила председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова, в распоряжении города находятся 15 гидротехнических сооружений, которые будут регулировать пропуск воды.



«На плотинах специалисты уже ведут подготовительные работы: проверяют электроснабжение и устройства связи, освобождают от наледи механизмы сооружений, проводят тренировки по спуску воды и реакции на чрезвычайные ситуации и формируют аварийные бригады», — сообщила Тамара Благодаткова, напомнив, что на протяжении последних лет комитет благоустройства капитально отремонтировал плотины Екатеринбурга, Зеленого Бора и Горного Щита.



Также в планах у города починить гидротехническое сооружение на Нижне-Исетском пруду, построенное в 1829 году.