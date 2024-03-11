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11.03.2024

Коммунальщики Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн т снега. Из-за снежной зимы этот показатель был достигнут раньше обычного, сообщает газета «Вечерний Екатеринбург».

Как правило, около 1 млн т снега сотрудники дорожных служб вывозят за весь зимний период — с 15 октября по 15 апреля. Однако зима 2023-2024 годов оказалась самой снежной за последние 14 лет. Всего с начала снегопадов в городе было зафиксировано 175 мм осадков при среднегодовой норме 132,5 мм.

Добавим, что очистка улиц и дорог города производится в будние и выходные дни в круглосуточном режиме.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился, чтобы все ответственные службы подготовились к пропуску паводковых вод. Всего в распоряжении города находятся 15 гидротехнических сооружений, которые будут регулировать пропуск воды.
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