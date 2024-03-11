Коммунальщики Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн тонн снега

Материалы по теме

Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 402 сотрудника коммунальных служб и 199 единиц снегоуборочной техники

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга от снега было выведено 402 дорожных рабочих и ...

В Екатеринбурге за зимний сезон коммунальные службы вывезли на полигоны более 1 млн т снега

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. В зимний сезон коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны 1 млн 132 тыс. 264 ...

На уборку улиц Екатеринбурга 21 февраля выйдет 356 рабочих и 171 единица спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2022. На очистку улиц и дорог Екатеринбурга от снега сегодня будет выведено 356 рабочих и 171 ...

С начала января коммунальные службы Екатеринбурга вывезли с улиц города почти 100 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2020. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли в январе 2020 года на специализированные ...

С улиц Екатеринбурга за зимний сезон вывезли более 1,21 млн тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2016. Всего за зимний сезон 2015-2016 года с улиц Екатеринбурга вывезли более 1,219 млн т ...