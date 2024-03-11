Власти Екатеринбурга проверили качество уборки придомовых территорий в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн т снега. Из-за ...27.02.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовиться к пропуску паводковых вод
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...03.03.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассмотрит возможность принимать снег от управляющих компаний на муниципальные полигоны
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Глава Екатеринбурга лично проверил качество уборки городских дворов и придомовых ...21.04.2015 В Екатеринбурге почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора после зимы
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. На территории Екатеринбурга уже почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора ...13.02.2013 Администрация Екатеринбурга: ряд УК и ТСЖ не соблюдают регламент уборки придомовых территорий
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2013. Не все управляющие компании и ТСЖ соблюдают регламент уборки придомовых территорий. Об ...