Власти Екатеринбурга проверили качество уборки придомовых территорий в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн т снега. Из-за ...

Коммунальщики Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассмотрит возможность принимать снег от управляющих компаний на муниципальные полигоны

В Екатеринбурге почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора после зимы

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. На территории Екатеринбурга уже почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора ...