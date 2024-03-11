УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:58

Власти Екатеринбурга проверили качество уборки придомовых территорий в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко проверил качество уборки придомовых территорий от снега в Академическом районе. Вывоз снега со дворов позволит избежать подтопления на низинных участках с приходом тепла, сообщает пресс-служба УК «Академическое».

В ходе проверки представители городской власти осмотрели дворы, расположенные в квадрате улиц Анатолия Мехренцева — Краснолесья — Павла Шаманова, откуда снег вывозят регулярно силами УК «Академическое». Владимир Гейко также проинспектировал качество очистки тротуаров на придомовых территориях.

Отметим, что управляющие компании не обязаны вывозить снег с придомовых территорий. Однако в Екатеринбурге имеется несколько сотен дворов, где с приходом весны возникает угроза подтопления. Оттуда снег вывозят в обязательном порядке.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился, чтобы ответственные службы города подготовились к пропуску паводковых вод. Всего в распоряжении муниципалитета находятся 15 гидротехнических сооружений, которые будут регулировать пропуск воды.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.03.2024 Коммунальщики Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. Коммунальные службы Екатеринбурга вывезли на полигоны более 1 млн т снега. Из-за ...

27.02.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил подготовиться к пропуску паводковых вод

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...

03.03.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассмотрит возможность принимать снег от управляющих компаний на муниципальные полигоны

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Глава Екатеринбурга лично проверил качество уборки городских дворов и придомовых ...

21.04.2015 В Екатеринбурге почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора после зимы

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. На территории Екатеринбурга уже почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора ...

13.02.2013 Администрация Екатеринбурга: ряд УК и ТСЖ не соблюдают регламент уборки придомовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2013. Не все управляющие компании и ТСЖ соблюдают регламент уборки придомовых территорий. Об ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт15.02.2024Марина Рябова: Электронные налоговые декларации подают более 90% жителей Свердловской области16.02.2024Реконструировали и развили
Архив новостей
Март 2024 (297)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18