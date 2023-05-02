В Екатеринбурге на месяц закроется движение по дублеру улицы Краснолесья из-за строительства тепловой сети

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге с 12 июня по 17 июля будет перекрыто движение для всех видов транспорта по дублеру улицы Краснолесья, от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Здесь будут проводиться работы по строительству тепловой сети, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Напомним, что в период с 1 до 30 июня 2023 года будет перекрыт участок улицы Краснолесья, от дома № 125 на улице Краснолесья до улицы Вильгельма де Геннина, в связи с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии.
Из-за этого некоторые маршруты общественного транспорта изменят схему движения. Так, автобус № 014 будет двигаться по следующим улицам: Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее — по маршруту. Автобус № 070 — по улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее — по маршруту.
Кроме этого, на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59.
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59. Это связано с ...02.05.2023 В Екатеринбурге на три недели закроют движение по проспекту Академика Сахарова
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге с 10 по 31 мая будет закрыто движение транспорта по проспекту Академика ...26.04.2023 В Екатеринбурге на месяц закроется движение на дублере улицы Краснолесья
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. В Екатеринбурге с 15 мая по 18 июня 2023 года будет закрыто движение транспорта по ...06.03.2023 В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...26.04.2019 В Екатеринбурге из-за прокладки теплотрассы закроют для движения участок дублера улицы Краснолесья
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2019. В Екатеринбурге ЗАО «ТеплоСетевая Компания» 29 апреля закроет движение транспорта на ...