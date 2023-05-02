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В Екатеринбурге на месяц закроется движение по дублеру улицы Краснолесья из-за строительства тепловой сети

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге с 12 июня по 17 июля будет перекрыто движение для всех видов транспорта по дублеру улицы Краснолесья, от улицы Вильгельма де Геннина до улицы Рябинина. Здесь будут проводиться работы по строительству тепловой сети, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, что в период с 1 до 30 июня 2023 года будет перекрыт участок улицы Краснолесья, от дома № 125 на улице Краснолесья до улицы Вильгельма де Геннина, в связи с работами по реконструкции улично-дорожной сети и строительству трамвайной линии.

Из-за этого некоторые маршруты общественного транспорта изменят схему движения. Так, автобус № 014 будет двигаться по следующим улицам: Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее — по маршруту. Автобус № 070 — по улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее — по маршруту.

Кроме этого, на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59.

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