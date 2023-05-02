В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса № 59

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59. Это связано с закрытием движения транспорта по улице Краснолесья, от дома № 125 по улице Краснолесья до улицы Вильгельма де Геннина, с 1 по 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба филиала ЕМУП «Гортранс».
Так, движение на маршруте № 59 будет направлено по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее — по маршруту (в оба направления).
Будут отменены следующие остановочные пункты: «Академический мкр.» в оба направления, «Двинская» в направлении конечного пункта «17 Мехколонна».
Временно будет введен остановочный пункт «Анатолия Мехренцева» в оба направления. Остановочный пункт «Павла Шаманова» будет перенесен с улицы Вильгельма де Геннина на улицу Павла Шаманова в направлении улицы Краснолесья.
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге с 10 по 31 мая будет закрыто движение транспорта по проспекту Академика ...14.04.2023 В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыто движение по улице Шаманова в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыта для проезда улица Шаманова от дома № ...11.04.2023 В Екатеринбурге почти на месяц изменится маршрут автобуса № 54
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля до 9 мая 2023 года текущего года изменится схема следования ...30.03.2023 В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля закроют движение на участке улицы Вильгельма де Геннина
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...06.03.2023 В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...