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В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса № 59

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге на месяц будет изменена схема движения автобуса № 59. Это связано с закрытием движения транспорта по улице Краснолесья, от дома № 125 по улице Краснолесья до улицы Вильгельма де Геннина, с 1 по 30 июня 2023 года, сообщает пресс-служба филиала ЕМУП «Гортранс».

Так, движение на маршруте № 59 будет направлено по проспекту Академика Сахарова, улицам Вильгельма де Геннина, Павла Шаманова, Анатолия Мехренцева, Краснолесья, далее — по маршруту (в оба направления).

Будут отменены следующие остановочные пункты: «Академический мкр.» в оба направления, «Двинская» в направлении конечного пункта «17 Мехколонна».

Временно будет введен остановочный пункт «Анатолия Мехренцева» в оба направления. Остановочный пункт «Павла Шаманова» будет перенесен с улицы Вильгельма де Геннина на улицу Павла Шаманова в направлении улицы Краснолесья.

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