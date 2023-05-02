В Екатеринбурге на месяц изменится схема движения автобуса № 59

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге с 10 по 31 мая будет закрыто движение транспорта по проспекту Академика ...

В Екатеринбурге на три недели закроют движение по проспекту Академика Сахарова

В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыто движение по улице Шаманова в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 9 мая будет закрыта для проезда улица Шаманова от дома № ...