В Екатеринбурге почти на месяц изменится маршрут автобуса № 54

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля до 9 мая 2023 года текущего года изменится схема следования автобусного маршрута №54. Соответствующее решение приняли в городском комитете по транспорту, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Следование автобуса будет осуществляться по следующим улицам. В прямом направлении: улица Вильгельма де Геннина — Проспект Академика Сахарова — улица Анатолия Мехренцева. В обратном направлении: улица Анатолия Мехренцева — Проспект Академика Сахарова — улица Вильгельма де Геннина. Также в измененном маршруте появятся остановки «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Вильгельма де Геннина». Временно исключена остановка «Анатолия Мехренцева». Изменение схемы маршрута связано со строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова.

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