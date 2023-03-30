УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:43

В Екатеринбурге почти на месяц изменится маршрут автобуса № 54

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля до 9 мая 2023 года текущего года изменится схема следования автобусного маршрута №54. Соответствующее решение приняли в городском комитете по транспорту, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Следование автобуса будет осуществляться по следующим улицам. В прямом направлении: улица Вильгельма де Геннина — Проспект Академика Сахарова — улица Анатолия Мехренцева. В обратном направлении: улица Анатолия Мехренцева — Проспект Академика Сахарова — улица Вильгельма де Геннина.

Также в измененном маршруте появятся остановки «ЖК Аксиома», «Преображенский парк», «Вильгельма де Геннина». Временно исключена остановка «Анатолия Мехренцева».

Изменение схемы маршрута связано со строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.03.2023 В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля закроют движение на участке улицы Вильгельма де Геннина

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге с 5 по 30 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице ...

17.03.2023 В Екатеринбурге с 29 марта почти на месяц перекроют движение на улице Академика Вонсовского

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Екатеринбурге с 29 марта по 23 апреля 2023 года будет закрыто движение транспорта по ...

06.03.2023 В Екатеринбурге с апреля будут перекрывать движение в Академическом районе для завершающего этапа строительства трамвайной ветки

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2023. В Екатеринбурге с 15 апреля по 30 июня строители будут поэтапно перекрывать движение ...

09.02.2023 В Екатеринбурге изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Екатеринбурге с 11 февраля изменится схема движения ряда автобусных маршрутов, ...

13.01.2023 В Екатеринбурге с 16 января 2023 года изменится маршрут автобуса № 052

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Екатеринбурге с 16 января текущего года изменится схема следования автобусного ...

Популярные новости
17.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (209)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18