В Екатеринбурге к лету 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. В Екатеринбурге к 1 июня 2024 года установят 20 новых остановочных комплексов. Работы пройдут в рамках модернизации транспортной системы города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Ширина новых остановок составит 2,25 м, высота — 2,2 м. Длина одного навеса — 4,6 м, что почти на 1,5 м больше навеса старых моделей. В качестве покрытия навесов будет использован темно-серый грунт по металлу, нанесенный в два слоя, что позволит как можно дольше сохранять первоначальный вид остановок. Благодаря технологии фиксации стекол в профильных зажимах разбитые сегменты можно будет легко заменять, не разбирая всю конструкцию.



Стекла навесов украсят официальный графический паттерн и логотип города, а на фронтальных фризах цветами обозначат виды транспорта, забирающие пассажиров с остановки. Зеленым отметят автобусы, синим – троллейбусы, оранжевым – трамваи.



Новые остановки появятся по следующим адресам: Октябрьская площадь, 1 (остановка «Драмтеатр»); проспект Ленина, 25 (остановка «Площадь 1905 года»); проспект Ленина, 13 «б» (остановка «Маршала Жукова»); улица 8 Марта, 2/1 (остановка «Драмтеатр»); улица Свердлова, 11 «а» (остановка «Дом музыки»); улица Шевченко, 15 (остановка «Луначарского»); улица Луначарского, 78 / улица Шарташская, 7 (остановка «Шарташская»); улица Карла Либкнехта, 27 (остановка «Архитектурная академия»); улица Малышева, 101 (остановка «Генеральская»); улица Гагарина, 6 (остановка «Первомайская»); улица Гагарина, 27 / улица Первомайская, 81 (остановка «Первомайская»); улица Карла Либкнехта, 48/1 (остановка «ТЮЗ»); улица Шарташская, 8 (остановка «Шарташская»); проспект Ленина, 28 (остановка «Колледж имени Ползунова»); улица Малышева, 31 «б» (остановка «Храм Большой Златоуст»); проспект Ленина, 39 (остановка «Площадь Труда»); улица 8 Марта, 8 «б» (остановка «Метро Площадь 1905 года»); улица 8 Марта, 13 (остановка «Метро Площадь 1905 года»); улица 8 Марта, 43 (остановка «Цирк»).



Все навесы со временем будут оснащены табло, в режиме реального времени отражающими движение общественного транспорта, и видеокамерами. Благодаря тому, что право на установку комплексов выиграла подрядная организация, город сэкономит на этом 16 млн руб.



Напомним, недавно завершился первый этап модернизации остановок — навесы смонтировали уже на 22 адресах. В целом муниципалитет планирует обновить 62 комплекса