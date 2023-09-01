В Екатеринбурге заменили 22 остановки общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге заменят 62 навеса у остановок общественного транспорта. Из них 40 ...17.02.2023 В Екатеринбурге разработали новый дизайн остановочных комплексов для общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Администрация города Екатеринбурга совместно с компанией «Дизайн-код» разработала ...02.06.2020 К лету 2021 года в семи административных районах Екатеринбурга обустроят 93 остановки общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2020. Администрация Екатеринбурга до 1 июля 2021 года планирует обустроить на территории семи ...12.01.2018 В 2018 году в Екатеринбурге перенесут на новые места 42 остановки общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В рамках подготовки по изменению транспортной схемы, которая запланирована на середину ...16.02.2015 В Екатеринбурге обновят остановки общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. В Екатеринбурге ведется активная работа по актуализации схемы размещения остановок всех ...