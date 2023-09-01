В Екатеринбурге заменили 22 остановки общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Власти Екатеринбурга продолжают работу по замене остановочных комплексов. На сегодняшний день современные навесы уже смонтированы на 22 автобусных остановках. Всего планируется заменить 62 остановки общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На сегодняшний день заменены комплексы на остановках «Крауля», «Площадь Труда», «Поселок Мичуринский», «Ольховская» и других. В дальнейшем новые объекты появятся во всех районах города.



Длина новых навесов составит от 3,2 м для широких тротуаров и 1,6 м для узких пешеходных зон, высота — 2,2 м. Размер боковых стекол и строение самого навеса рассчитаны так, чтобы лучше защитить горожан от непогоды. Логотип города украсит стекла навесов, а на перекладинах будут обозначены виды общественного транспорта: автобус, трамвай, троллейбус. На некоторых комплексах не только обновят дизайн, но и поменяют конструкцию сидений, а также установят видеокамеры и табло, в режиме реального времени отражающее движение общественного транспорта.