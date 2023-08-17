В Екатеринбурге заменят 62 остановочных навеса

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге заменят 62 навеса у остановок общественного транспорта. Из них 40 смонтируют до середины октября, сообщает пресс-служба администрации города.



Новые остановочные комплексы появятся во всех районах. На остановках «Центральная гостиница» (по улице Розы Люксембург), «Ольховская» (вблизи улицы Ольховская, 25), «Ольховская» (около улицы Софьи Перовской, 83), «Площадь Труда» (по проспекту Ленина) они уже появились.



У некоторых навесов изменят конструкцию, размер боковых стекол и строение. На нескольких добавят табло, чтобы в реальном времени отслеживать движение транспорта, и видеокамеры.



Для широких тротуаров длина навесов составит 3,2 м, для узких — 1,6 м, высота — 2,2 м. На стеклах будет официальный графический паттерн и логотип города, а на перекладинах укажут виды транспорта, которые здесь останавливаются.



Добавим, что каждый год в Екатеринбурге составляется план по обновлению навесов для остановок общественного транспорта. Всего в городе насчитывается свыше тысячи остановочных пунктов.