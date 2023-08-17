УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:38

В Екатеринбурге заменят 62 остановочных навеса

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В Екатеринбурге заменят 62 навеса у остановок общественного транспорта. Из них 40 смонтируют до середины октября, сообщает пресс-служба администрации города.

Новые остановочные комплексы появятся во всех районах. На остановках «Центральная гостиница» (по улице Розы Люксембург), «Ольховская» (вблизи улицы Ольховская, 25), «Ольховская» (около улицы Софьи Перовской, 83), «Площадь Труда» (по проспекту Ленина) они уже появились.

У некоторых навесов изменят конструкцию, размер боковых стекол и строение. На нескольких добавят табло, чтобы в реальном времени отслеживать движение транспорта, и видеокамеры.

Для широких тротуаров длина навесов составит 3,2 м, для узких — 1,6 м, высота — 2,2 м. На стеклах будет официальный графический паттерн и логотип города, а на перекладинах укажут виды транспорта, которые здесь останавливаются.

Добавим, что каждый год в Екатеринбурге составляется план по обновлению навесов для остановок общественного транспорта. Всего в городе насчитывается свыше тысячи остановочных пунктов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.08.2023 В Екатеринбурге осенью перекроют движение транспорта по улице Калинина

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Екатеринбурге с 11 сентября по 27 октября 2023 года ограничат движение транспорта на ...

08.09.2020 Архитекторы из четырех городов представили дизайн-проекты «умных» остановок для Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Архитекторы из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Челябинска представили дизайн-проекты ...

06.08.2020 За пять лет транспортную систему Екатеринбурга планируют оснастить 152 «умными» остановками

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. Екатеринбург на федеральном уровне отстоял возможность финансирования интеллектуальной ...

02.06.2020 К лету 2021 года в семи административных районах Екатеринбурга обустроят 93 остановки общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2020. Администрация Екатеринбурга до 1 июля 2021 года планирует обустроить на территории семи ...

16.02.2015 В Екатеринбурге обновят остановки общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. В Екатеринбурге ведется активная работа по актуализации схемы размещения остановок всех ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города04.08.2023«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО
Архив новостей
Сентябрь 2023 (33)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18