В Екатеринбурге заменят 62 остановочных навеса

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Екатеринбурге с 11 сентября по 27 октября 2023 года ограничат движение транспорта на ...08.09.2020 Архитекторы из четырех городов представили дизайн-проекты «умных» остановок для Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2020. Архитекторы из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени и Челябинска представили дизайн-проекты ...06.08.2020 За пять лет транспортную систему Екатеринбурга планируют оснастить 152 «умными» остановками
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2020. Екатеринбург на федеральном уровне отстоял возможность финансирования интеллектуальной ...02.06.2020 К лету 2021 года в семи административных районах Екатеринбурга обустроят 93 остановки общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2020. Администрация Екатеринбурга до 1 июля 2021 года планирует обустроить на территории семи ...16.02.2015 В Екатеринбурге обновят остановки общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. В Екатеринбурге ведется активная работа по актуализации схемы размещения остановок всех ...