В Екатеринбурге появятся беспилотные трамваи

Материалы по теме

В Екатеринбурге могут появиться беспилотные трамваи

В Екатеринбурге в обозримом будущем могут появиться беспилотные трамваи. Этому поспособствует реализация соглашения, ...

В Екатеринбурге могут появиться беспилотные трамваи

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в обозримом будущем могут появиться беспилотные трамваи. Этому ...

Екатеринбург получит 15 автобусов-гармошек

Муниципальный контракт заключен с компанией «Автотехком» ...

Более 300 тыс. екатеринбуржцев бесплатно воспользовались общественным транспортом в День Победы

УрБК, 13.05.2025. Более 300 тыс. жителей Екатеринбурга бесплатно воспользовались наземным городским транспортом в День ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии в микрорайоне Новокольцовский

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Екатеринбурге в рамках развития транспортной утвержден проект планировки и межевания ...