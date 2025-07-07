В Екатеринбурге появятся беспилотные трамваи

В Екатеринбурге на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ глава города Алексей Орлов подписал соглашение о развитии системы общественного транспорта с генеральным директором ООО «Группа Мовиста» Алексеем Зотовым и генеральным директором ООО «ТМХ Интеллектуальные системы» Андреем Романчиковым. Благодаря данному соглашению в городе в обозримом будущем могут появится беспилотные трамваи, сообщает
департамент информполитики уральской столицы.
«Документ дает старт началу работ по внедрению технологий беспилотного трамвая. На первоначальном этапе эксплуатация будет проходить в депо, а затем — на маршруте из Верхней Пышмы в Екатеринбург», — сообщил А. Орлов в своем Telegram-канале.
Соглашение заключено на 10 лет и предусматривает установку оборудования и внедрение технологий, которые позволят обеспечить совместимость автоматического трамвая с имеющейся инфраструктурой и информационными системами, для его корректной работы.
Отметим, что развитие транспортной инфраструктуры, в частности трамвайной — один из главных приоритетов в работе городских властей. Так, в предыдущие два года были введены в эксплуатацию два трамвайных маршрута в новые районы Екатеринбурга — Академический и Солнечный.
В скором времени будет построена новая трамвайная ветка, которая соединит микрорайоны Новокольцовский и Ботанический. Ее задача — повысить доступность развивающегося района, а также объединить его с логистическим узлом «Золотой», который соединит Южный автовокзал, конечную станцию метро и значительное количество маршрутов наземного общественного транспорта. Также на площади более 9 га в районе Птицефабрики запланировано строительство трамвайного депо. На маршруте будут построены два разворотных кольца и 22 остановочных пункта.
Кроме того, в Генплане обозначены трамвайные маршруты до Березовского и Арамили. Уже сейчас специалистами разрабатываются возможные трассы, ведется анализ участков, которые будет необходимо задействовать для реализации проекта.
Также в рамках реформы общественного транспорта осуществляет обновление парка вагонов. Так, в начале нынешнего года городской парк электротранспорта пополнился современным трамваем 71-911ЕМ «Львенок». Это односекционный современный транспорт, оборудованный 40 сидениями и способный вместить 161 пассажира. В ближайшие два года планируется приобрести 15 трехсекционных трамваев на сумму около 4 млрд руб. Вся техника будет оснащена современным оборудованием, включая системы климат-контроля и мониторинга.
«В III квартале этого года мы ожидаем поставку 15 трехсекционных трамваев. По условиям контракта трамваи должны быть низкопольными, оснащенными современным оборудованием. Отдельное требование — вместимость более 150 пассажиров. Рассчитываем запустить их на линию в Академический район», — сообщил глава города Алексей Орлов.
По словам А. Орлова, уральская столица обладает третьей по величине трамвайной системой после Москвы и Санкт-Петербурга. Градоначальник отметил, что в условиях увеличивающейся в результате развития города транспортной нагрузки трамваи, как один из самых эффективных видов общественного транспорта, должны сыграть важную роль в улучшении качества транспортного обслуживания.
Обновления коснулись и другого вида электротранспорта — метро. В прошлом году два состава екатеринбургского метрополитена прошли модернизацию, а на станциях установили новые современные турникеты с возможностью бесконтактной оплаты.
Кроме того, среди успехов транспортной реформы стоит отметить прекращение оттока кадров из сферы общественного транспорта и установление четкого расписания движения благодаря переходу на брутто-контракты. Заработная плата водителей автобусов выросла до 95 тыс. руб., троллейбусов — до 87 тыс. руб., трамваев — до 84,5 тыс. руб.
Практически полностью обновлены автобусный и троллейбусный парки. В нынешнем году будет объявлен конкурс на приобретение еще 50 троллейбусов. Также приобретено 15 автобусов особо большого класса, работающих на газомоторном топливе и вмещающих более 150 пассажиров. Пять из них уже приехали в город, остальные должны прибыть до конца июля.
Отметим, что объем выполненной транспортными предприятиями работы увеличился на 12%, чему способствовало открытие в апреле 2025 года Центра управления перевозками. Новая организация будет контролировать всю систему городского общественного транспорта, в том числе и график движения в рамках заключенных брутто-контрактов.
Продолжение транспортной реформы выглядит крайне амбициозным: внедрение в будущем беспилотных трамваев позволит существенно повысить качество транспортных услуг и комфорт перевозок для жителей города. Результаты влияния реформы на мобильность горожан можно будет оценить уже в ближайшие годы, по завершению ее ключевых этапов.