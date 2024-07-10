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Вчера, 17:55

В Екатеринбурге могут появиться беспилотные трамваи

В Екатеринбурге в обозримом будущем могут появиться беспилотные трамваи. Этому поспособствует реализация соглашения, заключенного главой города Алексеем Орловым, генеральным директором ООО «Группа Мовиста» Алексеем Зотовым и генеральным директором ООО «ТМХ Интеллектуальные системы» Андреем Романчиковым на полях промышленной выставки ИННОПРОМ, сообщает департамент информполитики уральской столицы.

Соглашение заключено на 10 лет и направлено на развитие транспортной системы и улучшение ее качества. Благодаря ему будет обеспечено устойчивое развитие отрасли.

Проект предусматривает обеспечение взаимодействия с существующей инфраструктурой и информационными системами высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств (беспилотных трамваев) с помощью соответствующего оборудования и технологий. Запустить такие трамваи предполагается на маршруте Екатеринбург-Верхняя Пышма.

Глава города Алексей Орлов отметил, что Екатеринбург обладает третьей по величине системой трамвайного движения в стране. По его словам, в условиях повышения транспортной нагрузки трамвай должен стать основной транспортной системы города, как один из самых эффективных видов общественного транспорта.

Отметим, что в ближайшие годы для города планируется приобрести 15 трехсекционных трамваев на сумму около 4 млрд руб.
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