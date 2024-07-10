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В Екатеринбурге могут появиться беспилотные трамваи

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в обозримом будущем могут появиться беспилотные трамваи. Этому ...

До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных ...

До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период 2025-2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей ...

В Екатеринбурге обновили программу развития системы общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в муниципальную программу развития ...

В Екатеринбурге к Чемпионату мира—2018 появятся низкопольные трамваи

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. К Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Екатеринбурге должны появиться низкопольные ...