В Екатеринбурге могут появиться беспилотные трамваи

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге в обозримом будущем могут появиться беспилотные трамваи. Этому ...10.07.2024 До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период с 2025 по 2027 год в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных ...10.07.2024 До 2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей и закупить 80 трамваев
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. В период 2025-2027 года в Екатеринбурге планируется построить 24,5 км трамвайных путей ...13.10.2022 В Екатеринбурге обновили программу развития системы общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в муниципальную программу развития ...18.02.2013 В Екатеринбурге к Чемпионату мира—2018 появятся низкопольные трамваи
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. К Чемпионату мира по футболу в 2018 году в Екатеринбурге должны появиться низкопольные ...