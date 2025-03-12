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Вчера, 18:01

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии в микрорайоне Новокольцовский

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Екатеринбурге в рамках развития транспортной утвержден проект планировки и межевания территории для строительства еще одной трамвайной линии. Маршрут пойдет от улицы Юлиуса Фучика в микрорайон Новокольцовский. об этом сообщил в личном Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Также на площади более 9 га запланировано строительство трамвайного депо.

«Протяженность ветки составит 14,2 км, на ней будет обустроено 22 остановки. Для удобства жителей и гостей города вместе с трамвайной веткой появятся широкие тротуары и велодорожки». — написал А. Орлов.

Ранее УрБК писал, что, согласно плану транспортного развития, задача новой трамвайной линии — соединить развивающийся район с логистическим узлом «Золотой», который объединяет Южный автовокзал, конечную станцию метро и значительное количество маршрутов наземного общественного транспорта.

Напомним, что в рамках транспортной реформы, с 1 февраля 2025 года все виды городского наземного транспорта в Екатеринбурге были переведены на систему брутто-контрактов.
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