Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии в микрорайоне Новокольцовский

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УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит микрорайоны ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о резервировании земель для строительства отрезка наземного метро

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге продолжаются работы по проектированию и строительству наземного метро. ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проект межевания территории для трамвайной линии до Верхней Пышмы

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение подготовить проект межевания ...