Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии в микрорайоне Новокольцовский

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит микрорайоны ...24.10.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о резервировании земель для строительства отрезка наземного метро
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге продолжаются работы по проектированию и строительству наземного метро. ...17.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, где будет реализован второй этап ...17.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...24.12.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проект межевания территории для трамвайной линии до Верхней Пышмы
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение подготовить проект межевания ...