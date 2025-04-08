Транспортная реформа: обновление и вызовы времени

В Екатеринбурге продолжается реализация масштабной транспортной реформы, направленной на повышение эффективности общественного транспорта и модернизацию дорожной инфраструктуры. Инициативы городской администрации охватывают как обновление парка электротранспорта, так и долгосрочное планирование, включая продление линий метро и создание новых маршрутов. Однако результаты этих усилий станут очевидны лишь в среднесрочной перспективе.Одной из главных задач в рамках реформы становится обновление транспортного парка.По данным мэрии, за последние годы троллейбусный парк города обновился на 50%. В 2025 году планируется закупить еще 50 троллейбусов, 15 автобусов повышенной вместимости (до 135 пассажиров) и 15 трехсекционных трамваев, способных перевозить более 150 человек. Техника оснащается современным оборудованием, включая системы климат-контроля и мониторинга.Параллельно решаются кадровые вопросы. Заработная плата водителей автобусов выросла до 95 тыс. рублей, троллейбусов — до 87 тыс., трамваев — до 84,5 тыс. рублей. По заявлению главы города Алексея Орлова, это позволило стабилизировать ситуацию с дефицитом работников. Объем выполненной транспортными предприятиями работы увеличился на 12%, чему также способствовало открытие в апреле 2025 года Центра управления перевозками.Один из ключевых элементов реформы — развитие трамвайной сети. После реализации двух крупных и сложных проектов, которыми стали трамвай в Академический и Верхнюю Пышму, настала очередь третьего, не менее масштабного. Утвержден проект строительства линии от улицы Юлиуса Фучика до микрорайона Новокольцовский. Ее протяженность составит 14,2 км с 22 остановками. Вместе с веткой появятся велодорожки и широкие тротуары. На площади свыше 9 га планируется возвести трамвайное депо. Ветка станет одной из важнейших частей глобального проекта по интеграция Новокольцовского с логистическим узлом «Золотой», объединяющим Южный автовокзал, станцию метро и пересадочные маршруты. Это должно сократить время пересадок для жителей растущего района.Кроме того, в генплане обозначены трамвайные маршруты до Березовского и Арамили. Уже сейчас специалистами разрабатываются возможные трассы, ведется анализ участков, которые будет необходимо будет задействовать для реализации проекта. Однако их реализация требует привлечения концессионеров, что может замедлить процесс.Помимо наземного транспорта, городские власти рассматривают возможности расширения подземного. В Генеральном плане Екатеринбурга до 2045 года заложена перспектива продления первой линии метро в Академический район. Существует два возможных варианта маршрута: первый предполагает прохождение ветки через Ботанический микрорайон, Уктус и Горнощитский, второй вариант предусматривает использование станции «Бажовская» и прокладку трассы через Юго-Западный район. Окончательное решение будет принято после всесторонней оценки проекта.«Выбирать маршрут будут с учетом пассажиропотока», — пояснил директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов.В 2025 году администрация планирует обновить 26 км дорог. Из-за погодных условий масштабные работы начнутся после прогрева асфальта до +10°C. До мая на магистралях нанесут 268 тыс. кв. м разметки с использованием термопластика, преимущественно в ночное время.Через платформу обратной связи (ПОС) в марте 2025 года поступило 3 205 обращений, из которых 1 084 касалось состояния дорог, парковок и ремонта. Мэрия акцентирует внимание на диалоге с жителями: например, вместо 160 демонтированных нестационарных торговых объектов (НТО) появятся современные остановочные комплексы. Бюджет проекта увеличен до 106 млн рублей.Транспортная реформа Екатеринбурга демонстрирует системный подход: от повышения зарплат водителей до проектирования метро на два десятилетия вперед. Однако ее успех зависит от нескольких факторов. Во-первых, реализация инфраструктурных проектов требует согласования с федеральным центром и частными инвесторами. Во-вторых, рост пассажиропотока на новых маршрутах пока остается прогнозом.Отдельный вопрос — финансирование. Например, закупка 50 троллейбусов в 2025 году и строительство трамвайного депо потребуют не только бюджетных средств, но и эффективного управления ресурсами.Власти делают ставку на синергию между обновлением транспорта, дорожными работами и цифровизацией управления. Но окончательные выводы о влиянии реформы на городскую мобильность можно будет сделать только после завершения ее ключевых этапов.