В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит микрорайоны Новокольцовский и Ботанический. Проект ее ...

В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит Новокольцовский и Ботанический

В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет введена в эксплуатацию в ...