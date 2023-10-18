В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит Новокольцовский и Ботанический

В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит микрорайоны Новокольцовский и Ботанический. Проект ее ...18.10.2023 В Екатеринбурге трамвайная линия в микрорайон Солнечный будет введена в эксплуатацию в декабре 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. Трамвайная линия в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге будет введена в эксплуатацию в ...02.08.2022 Проект трамвайного кольца с мини-парком в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге представили свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2022. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили проект трамвайного ...09.08.2021 В Екатеринбурге началась подготовка к строительству трамвайной ветки в Новокольцовский микрорайон
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. В Екатеринбурге стартовала подготовка проектов планировки и межевания земельных ...02.08.2019 Глава Екатеринбурга утвердил проект строительства трамвайной линии в микрорайон Солнечный
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проекты планировки и межевания ...