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Сегодня, 15:10

В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит Новокольцовский и Ботанический

В Екатеринбурге появится новая трамвайная линия, которая соединит микрорайоны Новокольцовский и Ботанический. Проект ее строительства был поддержан горожанами, сообщает департамент информполитики города.

Новая линия должна повысить транспортную доступность микрорайонов Новокольцовский и Светлый. Ее задача — соединить развивающийся район с логистическим узлом «Золотой», который объединяет Южный автовокзал, конечную станцию метро и значительное количество маршрутов наземного общественного транспорта.

Строительство предполагается проводить в три этапа. Согласно проекту, трамвайная линия от трамвайного кольца на улице Юлиуса Фучика до района Новокольцовского будет двухпутной. Ее общая протяженность составит около 14 км, в том числе, около 1,16 км в эстакадном исполнении.

Проект также учитывает мероприятия по развитию улично-дорожной сети города. Так, например, в его границах предусматривается реконструкция участков нескольких магистральных улиц, в частности, Щербакова, Лыжников, Рощинской, Варшавской, Крестинского, Алтайской, бульвара Новосинарского и других. Проектом также учтено пожелание горожан по обустройству отдельной полосы для выезда на объездную дорогу и расширение дороги в районе улиц Самолетная и Щербакова.
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