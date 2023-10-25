Наземный, быстрый, комфортный

В Екатеринбурге продолжаются работы по проектированию и строительству наземного метро. Так, глава города Алексей Орлов подписал постановление о резервировании земель для строительства участка от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово».«Маршрут «Новокольцовский» — это часть перспективного Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, включающего также маршрут «Юго-западный» и диаметральные связи со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими близлежащими городами. Шаг за шагом мы готовим всю необходимую базу для формирования транспортного каркаса, который в перспективе станет мощным импульсом развития не только Екатеринбурга, но и городов-спутников», — написал Алексей Орлов в личном Telegram-канале.Документ, утверждающий проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово», глава города подписал летом этого года. Новокольцовский маршрут в первую очередь охватит одноименный микрорайон и объекты Международного фестиваля университетского спорта, а также Юго-западный маршрут, который будет включать Академический район, микрорайоны Солнечный, Широкая речка и ВИЗ-Правобережный. На маршруте планируется разместить пять остановок. Протяженность линии составит более 10 км.Напомним, что в начале года было принято решение об увеличении финансирования проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации. Так, в текущем году на эти цели было выделено 50 млн руб., в 2024 году на реализацию проекта будет направлено 100 млн руб.Отметим, что повышение транспортной доступности отдаленных районов мегаполиса — одна из основных задач областных и городских властей.«Безусловно, строительство инфраструктуры, которая связывает центр Екатеринбурга с его окраинами, — наша приоритетная задача. Мы будем с учетом реалий и имеющихся возможностей развивать электрический транспорт, в том числе железнодорожный. Это самым непосредственным образом скажется на качестве жизни, поскольку речь идет о мобильности, удобстве — обо всем, что должно быть в таком современном городе, как Екатеринбург», — подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Помимо наземного метро, в Екатеринбурге идет активное строительство новых трамвайных линий. Так, в начале сентября 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали технический старт движению трамваев по линии, ведущей в Академический. Строительство первой ветки было завершено на год раньше срока, указанного в контракте, однако перевозка пассажиров по первой ветке начнется только в январе 2024 года. До этого момента на путях будет осуществляться техническая обкатка вагонов, параллельно рабочие устранят недостатки текущей линии.Длина новой ветки составляет около 4,5 км в однопутном исчислении, на маршруте предусмотрено 14 остановок. Планируется, что в дальнейшем трамвайная ветка Академического района будет продлена до Широкой Речки, где построят новое трамвайное депо. Напомним, что трамвайная линия в Академический район — один из объектов, строящихся по программе «Стимул». Средства на это были привлечены из федерального бюджета по поручению губернатора региона.Глава Екатеринбурга подчеркивает, что администрация города намерена и дальше развивать экологичный электрический общественный транспорт, поэтому в дальнейшем власти столицы Урала распланируют, как будет осуществлено финансирование для развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.«Это, скорее всего, будет концессионное соглашение — один из наиболее перспективных видов развития инфраструктурных проектов. Задача развития городского электрического транспорта, его обновления является приоритетной, и здесь у нас есть поддержка со стороны губернатора и правительства. Это экологичный вид транспорта, развитие которого самым положительным образом влияет на повышение качества жизни людей, комфорта их перемещения и на развитие территорий», — сказал Алексей Орлов.Ранее глава города утвердил проект, предусматривающий планировку территории, где в будущем появится вторая очередь трамвайной линии Академического района. Новая ветка в форме серпа пройдет от кольца на улице Вильгельма де Геннина по улице Тимофеева-Ресовского, проспекту Академика Сахарова, улице Амундсена со строительством трамвайного кольца и ремонтного цеха на улице Предельной. Общая протяженность линии составит почти 5 км.Электротранспорт будет запущен по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской, около больницы № 40.Кроме того, уже в декабре текущего года в уральской столице будет введена в эксплуатацию трамвайная линия в микрорайон Солнечный. В настоящее время объект готов болеечем на 80%. Проложены трамвайные пути протяженностью 1,5 км, установлено 58 опор контактной сети, обустроено трамвайное кольцо на улице Окружной, а также выполнен большой объем работ в части прокладки коммуникаций.