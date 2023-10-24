Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о резервировании земель для строительства отрезка наземного метро

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в программе «Екатеринбург. Алексей Орлов» для ...23.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, утверждающий проект планировки и ...02.05.2023 В Екатеринбурге начались общественные обсуждения проекта строительства железнодорожной линии до станции Аэропорт Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту планировки и проекту ...20.02.2023 Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет увеличено
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет ...04.02.2022 Свердловский губернатор создал рабочую группу по строительству «Екатеринбургского центрального пассажирского кольца»
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по строительству ...