Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о резервировании земель для строительства отрезка наземного метро

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В Екатеринбурге продолжаются работы по проектированию и строительству наземного метро. Сегодня глава города Алексей Орлов подписал постановление о резервировании земель для строительства участка от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово». Об этом градоначальник сообщил в личном Telegram-канале.



«Маршрут «Новокольцовский» — это часть перспективного Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, включающего также маршрут «Юго-западный» и диаметральные связи со Среднеуральском, Березовским, Верхней Пышмой и другими близлежащими городами. Шаг за шагом мы готовим всю необходимую базу для формирования транспортного каркаса, который в перспективе станет мощным импульсом развития не только Екатеринбурга, но и городов-спутников», — написал Алексей Орлов.



Новокольцовский маршрут будет проложен в первую очередь и охватит одноименный микрорайон и объекты Международного фестиваля университетского спорта, а также Юго-западный маршрут, который будет включать Академический район, микрорайоны Солнечный, Широкая речка и ВИЗ-Правобережный. На маршруте планируется разместить пять остановок. Протяженность линии составит более 10 км. Ранее были утверждены проекты планировки и межевания этой территории.