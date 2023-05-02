Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, утверждающий проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово». Об этом глава города сообщил в личном Telegram-канале.





Фото из Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова



«Это очередной шаг в формировании мощной транспортной связи с активно развивающимися площадками Новокольцовского микрорайона, складскими и логистическими объектами юго-восточного промышленного узла города и авиационным хабом Урала. Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается», — написал градоначальник.



Алексей Орлов также добавил, что в связи с заселением кампуса УрФУ в ближайшие месяцы в администрации также обсуждают вопрос о создании удобного транспортного сообщения этого района с центром города.



«С сентября расположенный здесь новый кампус УрФУ примет студентов. Поэтому сегодня мы так же обсудили обеспечение кампуса автобусным сообщением с одним из остановочных пунктов наземного метро, введение единого билета и проездного на поездки «автобус и электричка», — добавил глава Екатеринбурга.