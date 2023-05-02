УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:43

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, утверждающий проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово». Об этом глава города сообщил в личном Telegram-канале.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»
Фото из Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«Это очередной шаг в формировании мощной транспортной связи с активно развивающимися площадками Новокольцовского микрорайона, складскими и логистическими объектами юго-восточного промышленного узла города и авиационным хабом Урала. Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается», — написал градоначальник.

Алексей Орлов также добавил, что в связи с заселением кампуса УрФУ в ближайшие месяцы в администрации также обсуждают вопрос о создании удобного транспортного сообщения этого района с центром города.

«С сентября расположенный здесь новый кампус УрФУ примет студентов. Поэтому сегодня мы так же обсудили обеспечение кампуса автобусным сообщением с одним из остановочных пунктов наземного метро, введение единого билета и проездного на поездки «автобус и электричка», — добавил глава Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.05.2023 В Екатеринбурге начались общественные обсуждения проекта строительства железнодорожной линии до станции Аэропорт Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Екатеринбурге начались общественные обсуждения по проекту планировки и проекту ...

20.02.2023 Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет увеличено

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Финансирование проекта наземного метро для Екатеринбургской городской агломерации будет ...

22.03.2022 В рамках строительства трамвайной линии в Академический район Екатеринбурга завершена укладка грунтового основания

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что строительство трамвайной линии в ...

06.10.2021 «Мосинжпроект» поможет в создании наземного метро в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал договор о сотрудничестве с АО ...

09.08.2021 В Екатеринбурге началась подготовка к строительству трамвайной ветки в Новокольцовский микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. В Екатеринбурге стартовала подготовка проектов планировки и межевания земельных ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (540)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18