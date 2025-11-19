ГлавнаяНовости дня
В 2026 году в Екатеринбурге построят два пожарных резервуара и водоема

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. В Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга в 2026 году запланировано строительство пожарных резервуаров. Также будет разработана проектно-сметная документация на организацию водоемов в поселках Широкая речка и Медный. Об этом сообщил председатель комитета административных органов администрации города Евгений Клюжин, сообщает департамент информполитики администрации города.

По его словам, в Екатеринбурге в декабре этого года завершатся работы по строительству пожарных водоемов в поселках Палкинский торфяник и Приисковый.

Е. Клюжин напомнил, что с 17 апреля по 4 июля в городе действовал особый противопожарный режим, во время которого проводились мероприятия по запрету на посещение городских лесов и торфяных массивов, въезд на их территорию личных транспортных средств, а также запрет на использование открытого огня на землях всех форм собственности.

«При подготовке к пожароопасному периоду на территории уральской столицы было создано более 45 км минерализованных полос вокруг 13 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Также более 200 км минерализованных полос было создано Екатеринбургским лесничеством на подведомственных территориях.

В период действия особого противопожарного режима были сформированы 10 маршрутов совместных групп по патрулированию на территории городских лесов и на особо охраняемых территориях. Во время патрулей проведено более 1 тыс. 200 рейдов и выявлено 85 нарушений противопожарного режима», — рассказал он в ходе заседания постоянной комиссии Екатеринбургской городской думы по безопасности жизнедеятельности населения.

