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За четыре месяца на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади 180 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где были подведены итоги особого противопожарного режима, действовавшего в городе с 8 апреля по 12 августа.

Как сообщает пресс-служба администрации города, за четыре месяца на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади 180 гектаров.

Пожарные выезжали на тушение травы и торфа 123 раза, в прошлом году — 182. Чтобы не допустить большего количества возгораний, в течение противопожарного режима специалисты МЧС провели 194 внеплановые проверки садоводств и штрафовали садоводов, пренебрегающих пожарной безопасностью. В общей сложности за отчетный период было составлено 296 протоколов. Также сотрудники МЧС предприняли 15 больших обследований лесных территорий и отработали 127 сообщений о природных возгораниях. Патрульные группы провели не менее тысячи рейдов, а беспилотники МЧС — более 40 предупредительных вылетов.

Председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин сообщил, что с целью повышения пожаробезопасности на лесных территориях ширина противопожарных минерализованных полос была увеличена на 10 м.

Подводя итоги заседания, Алексей Орлов поручил всем ответственным службам учесть полученный опыт и принять превентивные меры по защите населения региона от пожаров.
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