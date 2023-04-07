За четыре месяца на территории Екатеринбурга было зарегистрировано 50 лесных пожаров на площади 180 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о введении в городе особого ...05.04.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение о подготовке к введению противопожарного режима досрочно
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение о подготовке к введению на ...21.10.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим на территории муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение отменить особый противопожарный режим ...14.05.2012 Лесных пожаров в Сибири становится меньше
В субботу и в воскресенье площадь лесных пожаров в Сибири снизилась с 63,405 тысячи до 23,496 тысячи гектаров, на утро ...05.05.2012 В Сибири увеличивается площадь лесных пожаров
В субботу, 5 мая, в Сибири зафиксировано 56 очагов лесных пожаров, их площадь за сутки увеличилась на 2 тысячи гектаров ...