Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение о подготовке к введению противопожарного режима досрочно

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдал распоряжение о подготовке к введению на территории муниципалитета противопожарного режима до 15 апреля. Соответствующие поручения были озвучены в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба горадминистрации.



«С 15 апреля в Свердловской области будет введен противопожарный режим. Ежегодно у нас в городе весной и летом случаются природные возгорания, причиной которых зачастую оказывается человек. Из-за скорого наступления теплой погоды проблема ландшафтных пожаров в этом году встала раньше и острее, чем обычно. На данный момент на территории города уже зарегистрированы пять случаев возгораний сухой травы общей площадью более 20 га. Поэтому я предлагаю рассмотреть возможность введения особого противопожарного режима в Екатеринбурге до установления его в регионе — так скоро, как только позволяют действующие нормы», — подчеркнул градоначальник.



Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Павел Пенягин и технический директор МУП «Водоканал» Кирилл Шутов доложили о готовности подотчетных им ведомств к введению противопожарного режима на территории города.