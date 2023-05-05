В Свердловской области частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области с 6 июня разрешается находиться на территории природных парков в составе групп, которые сопровождают экскурсовод и сотрудник парка, отвечающий за пожарную безопасность. Такая возможность открылась для «Оленьих ручьев», реки Чусовой, «Бажовских мест», заказника «Режевского», сообщает департамент информационной политики региона.
Послабления приняты в связи с улучшением пожарной обстановки. Однако введенный 5 мая режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера и объявленный 15 апреля особый противопожарный режим в Свердловской области продолжают действовать.
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального ...14.04.2023 В Свердловской области с 15 апреля вводится особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В Свердловской области с завтрашнего дня вступает в силу особый противопожарный режим. ...29.10.2021 Особый противопожарный режим в Свердловской области отменяется с 1 ноября
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2021. На территории Свердловской области с 1 ноября отменяется особый противопожарный режим. ...09.09.2021 На Среднем Урале продолжают действовать 20 природных пожаров на площади 1,4 тыс. га
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В Свердловской области продолжают действовать 20 природных пожаров на площади 1 тыс. ...25.07.2012 На территории Екатеринбурга продолжает действовать особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2012. На территории Екатеринбурга в целях снижения риска пожаров на лесных территориях ...