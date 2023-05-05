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В Свердловской области частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области с 6 июня разрешается находиться на территории природных парков в составе групп, которые сопровождают экскурсовод и сотрудник парка, отвечающий за пожарную безопасность. Такая возможность открылась для «Оленьих ручьев», реки Чусовой, «Бажовских мест», заказника «Режевского», сообщает департамент информационной политики региона.

Послабления приняты в связи с улучшением пожарной обстановки. Однако введенный 5 мая режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера и объявленный 15 апреля особый противопожарный режим в Свердловской области продолжают действовать.

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