Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 26 сентября ввел режим ЧС регионального характера в лесах

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. В Свердловской области с 27 июля отменен режим ЧС в лесах регионального характера. ...

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В лесах Свердловской области с 13 июля введен режим ЧС регионального характера. ...

В Свердловской области частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области с 6 июня разрешается находиться на территории природных парков в ...