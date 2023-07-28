Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 26 сентября ввел режим ЧС регионального характера в лесах

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. В Свердловской области с 27 июля отменен режим ЧС в лесах регионального характера. ...14.07.2023 В лесах Среднего Урала объявлен режим ЧС регионального характера
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В лесах Свердловской области с 13 июля введен режим ЧС регионального характера. ...06.06.2023 В Свердловской области частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Свердловской области с 6 июня разрешается находиться на территории природных парков в ...05.05.2023 В Свердловской области введен режим ЧС в лесах регионального характера
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального ...28.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, ...