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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 26 сентября ввел режим ЧС регионального характера в лесах

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. В лесах Свердловской области с 26 сентября вводится режим ЧС регионального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно документу, установлен региональный уровень реагирования для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов.

Введение в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера позволит привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров. Ранее, в июле, данный режим в лесах Свердловской области отменили.

Добавим, что сегодня Гидрометцентр объявил высокую пожарную опасность на Среднем Урале. Также на территории региона на 26 сентября зафиксировано 22 лесных пожара на площади 311 га.
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