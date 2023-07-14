Свердловские власти отменили режим ЧС в лесах регионального характера

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Пожар в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) был полностью потушен к 09.00 14 ...14.07.2023 В лесах Среднего Урала объявлен режим ЧС регионального характера
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В лесах Свердловской области с 13 июля введен режим ЧС регионального характера. ...05.05.2023 В Свердловской области введен режим ЧС в лесах регионального характера
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального ...04.05.2023 В Свердловской области за сутки потушили 15 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. За последние сутки в Свердловской области было потушено 15 лесных пожаров общей ...28.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, ...