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Свердловские власти отменили режим ЧС в лесах регионального характера

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. В Свердловской области с 27 июля отменен режим ЧС в лесах регионального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Документ определял региональный уровень реагирования для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС был введен 14 июля после крупных пожаров, самый серьезный из которых был в селе Шайдуриха.
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