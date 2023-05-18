Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Сотрудники МЧС потушили пожар в селе Шайдуриха. Идут проливка и разборка сгоревших ...Вчера, 10:54 В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...18.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил 19 млн рублей на покупку жилья погорельцам из Карпинска
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил Карпинску 19 млн руб. для ...18.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил контролировать строительство жилья в населенных пунктах, пострадавших от пожаров
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил постоянно контролировать строительство ...26.04.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прервал рабочую поездку в Узбекистан из-за пожаров
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается в регион из ...