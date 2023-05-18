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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Шайдуриха (Невьянский городской округ), где произошел крупный пожар. Глава региона встретился с местными жителями, сотрудниками МЧС и Уральской авиабазы. В том числе затрагивались вопросы помощи пострадавшим, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха

«Евгений Куйвашев подчеркнул: с каждым нуждающимся в помощи будет вестись индивидуальная работа. В регионе уже выработана практика оперативной помощи пострадавшим от природных пожаров. По аналогии с ситуацией в поселках Сосьва и Таежный в селе Шайдуриха составляются социальные паспорта каждой семьи погорельцев», — говорится в сообщении.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха

Для решения проблем пострадавших организована специальная комиссия во главе с управляющим Горнозаводским управленческим округом Евгением Каюмовым. Е. Куйвашев призвал граждан направить комиссии максимально полную информацию о себе.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха

Уточним, что в Шайдурихе произошел крупный пожар, в результате которого погибла одна женщина, двое мужчин получили ожоги и сгорела 41 постройка.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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