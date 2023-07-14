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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить почти 4 млн рублей пострадавшим от пожара жителям села Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить 3,8 млн руб. из резервного фонда правительства области пострадавшим от пожара в селе Шайдуриха. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

На сегодняшний день 46 жителей села уже получили единовременные выплаты на первоочередные нужды в размере 10 тыс. руб. Кроме того, согласно требованию губернатора, погорельцам выплатят по 100 тыс. руб. в связи с полной утратой имущества.

Планируется, что в селе восстановят 13 домов, где люди проживали постоянно. Также отдельно будет рассмотрен вопрос о возможности строительства дачных домов.

Напомним, что пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел в ночь на 13 июля. Он охватил площадь 4,1 тыс. кв. м. В результате сгорело 41 строение, погибла женщина, еще двое мужчин получили ожоги.
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