Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить почти 4 млн рублей пострадавшим от пожара жителям села Шайдуриха

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Пожар в селе Шайдуриха под Невьянском окончательно потушен

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Пожар в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) был полностью потушен к 09.00 14 ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Шайдуриха (Невьянский ...

Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Сотрудники МЧС потушили пожар в селе Шайдуриха. Идут проливка и разборка сгоревших ...

В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...

В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел пожар, ...