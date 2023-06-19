Пожар в селе Шайдуриха под Невьянском окончательно потушен

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В лесах Свердловской области с 13 июля введен режим ЧС регионального характера. ...

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Сотрудники МЧС потушили пожар в селе Шайдуриха. Идут проливка и разборка сгоревших ...

В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...