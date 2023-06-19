Пожар в селе Шайдуриха под Невьянском окончательно потушен

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В лесах Свердловской области с 13 июля введен режим ЧС регионального характера. ...Вчера, 16:46 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить комплексную поддержку погорельцам из села Шайдуриха
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Шайдуриха (Невьянский ...Вчера, 14:34 Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Сотрудники МЧС потушили пожар в селе Шайдуриха. Идут проливка и разборка сгоревших ...Вчера, 10:54 В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...Вчера, 09:16 В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел пожар, ...