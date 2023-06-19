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Пожар в селе Шайдуриха под Невьянском окончательно потушен

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. Пожар в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) был полностью потушен к 09.00 14 июля. Завершены проливка и разборка сгоревших конструкций. На месте остаются силы и средства для окарауливания населенного пункта, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожар в селе Шайдуриха под Невьянском окончательно потушен
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Крупный пожар в населенном пункте произошел в ночь на 13 июля. Сгорела 41 постройка, погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Открытое горение было ликвидировано днем.

В связи с происшествием в лесах Свердловской области был объявлен режим ЧС регионального характера.
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