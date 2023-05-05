В лесах Среднего Урала объявлен режим ЧС регионального характера

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил село Шайдуриха (Невьянский ...Вчера, 14:34 Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Шайдуриха
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Сотрудники МЧС потушили пожар в селе Шайдуриха. Идут проливка и разборка сгоревших ...Вчера, 10:54 В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...05.05.2023 В Свердловской области введен режим ЧС в лесах регионального характера
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Свердловской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального ...04.05.2023 В Свердловской области за сутки потушили 15 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. За последние сутки в Свердловской области было потушено 15 лесных пожаров общей ...