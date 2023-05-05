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В лесах Среднего Урала объявлен режим ЧС регионального характера

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В лесах Свердловской области с 13 июля введен режим ЧС регионального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

В документе определен региональный уровень реагирования для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Объявление ЧС связано с крупными пожарами в Свердловской области. Один из них произошел в ночь на 13 июля в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ). В результате сгорела 41 постройка, погибла женщина и двое мужчин получили ожоги.
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