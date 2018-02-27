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Вчера, 10:54

В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще два человека получили ожоги. Им уже оказана медицинская помощь, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

У одного мужчины зафиксированы ожоги нижних конечностей, он направлен в Невьянскую Центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное. Другой пострадавший получил ожоги кистей, ему оказана помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Уточним, что в ночь на 13 июля в селе Шайдуриха произошел крупный пожар, повредивший более 40 построек.
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