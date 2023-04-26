В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений

Изображение пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел пожар, который охватил площадь 4,1 тыс. кв. м. Огонь удалось локализовать, ликвидация возгорания продолжается, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.Пожар начался с рыбацких домиков на территории базы отдыха и, по информации МЧС, имеет техногенный характер. По мере распространения огня пострадала 41 постройка. Восемь человек были эвакуированы в пункт временного размещения. Пострадавшие отсутствуют. По информации свердловских властей, полная эвакуация жителей населенного пункта не требуется.На месте происшествия работают 137 человек и 46 единиц техники. Задействована спецавиация.По поручению губернатора Евгения Куйвашева ситуацию держат на особом контроле министерства природных ресурсов и общественной безопасности. В том числе на месте происшествия находятся министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава свердловского МЧС Виктор Теряев. Губернатор пообещал, что все сгоревшие дома будут восстановлены. Также постановлением главы Невьянска в лесах городского округа до 21 июля введен режим ЧС.