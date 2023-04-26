В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона провели ...10.04.2023 Десять строений пострадало из-за возгорания травы в селе Бызово Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области, в селе Бызово, накануне произошел крупный пожар. Из-за ...24.03.2023 В Арамили на площади 3 тыс. кв. метров горит научно-производственный комплекс
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. ...26.08.2022 Минприроды Свердловской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности в лесах
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В связи с установлением на Среднем Урале жаркой сухой погоды региональное минприроды ...01.09.2021 На территории Среднего Урала продолжают тушить 37 природных пожаров на площади 7,2 тыс. га
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. За минувшие сутки в Свердловской области удалось ликвидировать 22 природных пожара. ...