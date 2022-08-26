Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины при пожаре в селе Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...Вчера, 09:16 В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел пожар, ...26.08.2022 Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих в Среднеуральске
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после смерти двух рабочих в ...27.08.2021 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек во время пожара в жилом доме на улице Мичурина
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению об обнаружении тел двух ...24.02.2012 По факту убийства в Екатеринбурге предпринимателя возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2012. В Екатеринбурге в автомобиле «Тойота Ленд Крузер» найден убитым генеральный директор ...