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Вчера, 13:26

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины при пожаре в селе Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Следственное Управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту гибели женщины в результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ). Речь идет о части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба ведомства.

По информации СК, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются точные данные о личности погибшей и причина смерти.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что тело было найдено в сгоревшей бане на улице Свердлова, 8. Предположительно, это хозяйка дома 1952 года рождения, которая находилась там в этот день с супругом.

«Когда дом загорелся, они оба выбежали, чтобы укрыться в безопасном месте. Однако глава семьи по пути на пустырь, где было меньше едкого дыма, решил вернуться за документами, рекомендовав жене находиться в безопасном месте. Когда он открыл дверь своего дома, ему тут же обожгло лицо – так он документы и не спас. В итоге мужчину доставили в больницу Невьянска, но госпитализация ему не потребовалась, после оказания медпомощи он остался в пункте временного размещения местного дворца культуры. Больше он супругу не видел», — рассказал полковник Горелых.

Также он добавил, что сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок в Шайдурихе и помогают гражданам, лишившимся жилья, в вопросах восстановления документов.

Уточним, что в ночь на 13 июля в селе произошел крупный пожар. Сгорела 41 постройка, одна женщина погибла, два человека получили ожоги.
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