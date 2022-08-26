Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины при пожаре в селе Шайдуриха

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В результате пожара в селе Шайдуриха (Невьянский городской округ) погибла женщина. Еще ...

В результате пожара в селе Шайдуриха погиб человек и двое получили ожоги

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. В ночь на 13 июля в селе Шайдуриха Невьянского городского округа произошел пожар, ...

В селе Шайдуриха под Невьянском из-за пожара пострадало более 40 строений

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после смерти двух рабочих в ...

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих в Среднеуральске

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек во время пожара в жилом доме на улице Мичурина

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2021. Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщению об обнаружении тел двух ...