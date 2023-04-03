Десять строений пострадало из-за возгорания травы в селе Бызово Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области, в селе Бызово, накануне произошел крупный пожар. Из-за возгорания пострадали 10 строений, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.



Информация о возгорании сухой растительности в поселке поступила пожарным днем 9 апреля.



«Быстрому распространению огня способствовало большое количество сухой растительности и ветреная погода. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников», — говорится в сообщении.





Фото из Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области



Вечером того же дня пожарные локализовали возгорание на площади 2 тыс. кв. м., а затем ликвидировали открытое горение. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и более 30 человек личного состава.



В результате пожара пострадали 10 построек различного назначения.