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Десять строений пострадало из-за возгорания травы в селе Бызово Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области, в селе Бызово, накануне произошел крупный пожар. Из-за возгорания пострадали 10 строений, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС России.

Информация о возгорании сухой растительности в поселке поступила пожарным днем 9 апреля.

«Быстрому распространению огня способствовало большое количество сухой растительности и ветреная погода. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников», — говорится в сообщении.

Десять строений пострадало из-за возгорания травы в селе Бызово Свердловской области
Фото из Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

Вечером того же дня пожарные локализовали возгорание на площади 2 тыс. кв. м., а затем ликвидировали открытое горение. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и более 30 человек личного состава.

В результате пожара пострадали 10 построек различного назначения.

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