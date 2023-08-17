В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на автосервисе

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., ...17.08.2023 На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Пожарные ликвидировали открытое горение на стройплощадке «Ледовой арены», которую в ...20.05.2020 Площадь пожара в старинном здании в Екатеринбурге составила 70 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании рядом с «Доходным домом Дмитриевых» на ...11.12.2019 Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, в 15.51 по местному времени пожарные ликвидировали ...08.11.2016 В Верхней Пышме сгорел автосервис с двумя иномарками
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2016. В Верхней Пышме 8 ноября произошло возгорание в автосервисе на улице Бажова. Сообщение ...