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В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на автосервисе

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение автосервиса на улице Титова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на автосервисе

«В 11.22 огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 600 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на автосервисе

Напомним, что сегодня в 09.41 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автосервиса на Вторчермете. На место выехали шесть единиц спецтехники и 16 человек личного состава. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

Скриншоты с видео из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области
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