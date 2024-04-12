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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме около Южного автовокзала в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Спасатели ликвидировали открытое горение квартиры на улице Союзной. Площадь возгорания составила 60 кв. м., сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме около Южного автовокзала в Екатеринбурге

«Специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение на 60 кв. м. На месте работают 37 специалистов и 15 единиц техники. Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме около Южного автовокзала в Екатеринбурге

Один человек из горящей квартиры был спасен звеньями газодымозащитной службы: сотрудники МЧС спустили с крыши пострадавшему пожарный рукав, с помощью которого мужчина выбрался из окна на наружный блок кондиционера, затем перепрыгнул на блок соседней квартиры. Он разбил окно и смог забраться внутрь.

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в многоэтажном доме около Южного автовокзала в Екатеринбурге

По свидетельствам очевидцев, молодой человек, который ранее сорвался, пытаясь спастись, остался жив, несмотря на падение с 19 этажа. Его эвакуировали сотрудники реанимации. Позже поступила информация, что, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.
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