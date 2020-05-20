На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Екатеринбурге на стройплощадке «Ледовой арены», которую возводит УГМК, произошел ...20.05.2020 Площадь пожара в старинном здании в Екатеринбурге составила 70 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Пожарные ликвидировали открытое горение в здании рядом с «Доходным домом Дмитриевых» на ...11.12.2019 Пожарные ликвидировали открытое горение на Уральском заводе лакокрасочных изделий
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Сегодня, 11 декабря 2019 года, в 15.51 по местному времени пожарные ликвидировали ...22.04.2014 В ЦГБ № 1 Нижнего Тагила произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2014. На шестом этаже Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила сегодня в 14:34 ...05.08.2011 Пожар на стройплощадке метрополитена в Екатеринбурге ликвидирован
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2011. Пожар на стройплощадке метрополитена в Екатеринбурге ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по ...