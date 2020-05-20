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На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Пожарные ликвидировали открытое горение на стройплощадке «Ледовой арены», которую в Екатеринбурге возводит УГМК. Установлено, что на шестом этаже на площади 10 кв. м горели лакокрасочные материалы и утеплитель, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

На стройплощадке «Ледовой арены» в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Свердловской области

На место происшествия прибыли 47 спасателей и 13 единиц техники. Для координации действий был развернут оперативный штаб. Продолжается обследование здания. Информация о пострадавших не поступала.
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