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Вчера, 13:43

Пожарные локализовали огонь на техническом этаже «Ледовой арены» УГМК

УрБк, Екатеринбург, 18.10.2023. Пожарные к 13.11 по местному времени смогли локализовать огонь на пятом техническом этаже «Ледовой арены» УГМК на площади 100 кв. метров.

Пожарные локализовали огонь на техническом этаже «Ледовой арены» УГМК
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, здесь загорелся утеплитель. Данных же о пострадавших не поступало. Пожарные предпринимают меры для полного тушения огня.

Как отмечают очевидцы, из-за возгорания сотрудники Росгвардии перекрыли улицу Декабристов.

Напомним, что сообщение о пожаре на спортивном объекте, расположенном на улице Степана Разина, поступило в 12.28 по местному времени. К месту вызова прибыли 35 человек личного состава и 13 единиц техники.

Это уже второй подобный случай, произошедший на территории стройплощадки арены. В августе этого года там горели лакокрасочные материалы и утеплитель.
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