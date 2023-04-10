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Огнеборцам удалось локализовать пожар в Чкаловском районе Екатеринбурга на площади 4 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в промышленной зоне Чкаловского района. На месте возгорания развернут оперштаб, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 16.07 огнеборцы локализовали пожар на площади 4 тыс. кв. м. Специалисты принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Для координации сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Огнеборцам удалось локализовать пожар в Чкаловском районе Екатеринбурга на площади 4 тыс. кв. метров
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, что днем в Екатеринбурге загорелся пластиковый мусор в промзоне на Елизавете. В короткое время пожар распространился на складские помещения с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной, а затем перекинулся на сухую растительность рядом.

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