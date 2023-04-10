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В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга пожарные тушат пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. м. Возгорание произошло на территории промышленной площадки на улице Базальтовой, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пластиковый мусор на территории промышленной площадки. По оперативной информации площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспломеняющиеся жидкости и резина», — говорится в сообщении.

Идет наращивание группировки сил и средств пожарной охраны на месте пожара. Информации о пострадавших не поступало.

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