В Екатеринбурге площадь пожара в промзоне Чкаловского района увеличилась до 4 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге продолжается тушение пожара на улице Базальтовой. В настоящий момент локализовать возгорание не удалось — огонь перекинулся на растительность вокруг промышленной зоны. Площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м., сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области
«Огонь перекинулся на растительность. В настоящее время площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. Тушение пожара продолжается. Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий, ветреная погода», — говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено порядка 61 человек и 15 единиц техники.
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