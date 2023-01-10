Пожар на горящем заводе в Арамили удалось локализовать

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Пожар в научно-производственном комплексе в Арамили удалось локализовать на площади 4 тыс. кв. м. Спасатели приступили к тушению внутри здания. Для доступа в помещения применяются специнструменты, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Фото из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области
Уточним, что пожар произошел утром 24 марта на улице Клубной. Тушение осложнялось риском распространения огня на склад с легковоспламеняющимися веществами, но пожарным удалось это предотвратить. Однако из-за высокой температуры обрушилась одна из стен здания. Внутри раздавались взрывы.
Сейчас на месте происшествия развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем задействованы 82 человека и 27 пожарных машин. Обстановка мониторится с помощью беспилотника.
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