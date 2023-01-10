Пожар на горящем заводе в Арамили удалось локализовать

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Площадь пожара в научно-производственном комплексе, находящемся в Арамили, выросла до 4 ...

Площадь пожара в Арамили выросла до 4 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Арамили произошел пожар в здании научно-производственного комплекса на улице Клубной. ...

В Арамили на площади 3 тыс. кв. метров горит научно-производственный комплекс

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Уральском политехническом колледже в Екатеринбурге произошел пожар. Об этом сообщает ...

Из Уральского политехнического колледжа из-за пожара эвакуировались 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В ночь на 2 декабря в Асбесте произошел пожар на складе на ул. Заводской. Об этом ...

В Асбесте на площади 1,2 тыс. кв. метров горел склад

В Екатеринбурге второй раз за два дня произошел пожар на улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Екатеринбурге вечером 12 июля произошел пожар на открытой площадке на улице ...