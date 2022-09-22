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Роспотребнадзор проверит качество воздуха возле горящего завода в Арамили

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит качество атмосферного воздуха в зоне жилой застройки Арамили, находящейся рядом с горящим заводом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Роспотребнадзор проверит качество воздуха возле горящего завода в Арамили
Фото из официального Telegram-канала Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Всем, кто находится рядом с зоной пожара, рекомендуется избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. При возникновении признаков острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней требуется обратиться к врачу.

Напомним, что сегодня в Арамили произошел пожар в научно-производственном комплексе. Огонь удалось локализовать на площади 4 тыс. кв. м. На месте происшествия развернут оперативный штаб. В борьбе с возгоранием задействованы 82 человека и 27 пожарных машин.

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