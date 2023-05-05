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Вчера, 15:50

Площадь пожара на Уралмаше увеличилась до 4 тыс. 500 кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Площадь пожара в цеху на улице Машиностроителей в Екатеринбурге увеличилась до 4,5 тыс. кв. м., из них на площади 300 кв. м. обрушилась кровля цеха. Об этом сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС России.

Ранее УрБК писал о начавшемся возгорании. К его ликвидации привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники. Известно, что самостоятельно из цеха смогли выйти 15 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Площадь пожара на Уралмаше увеличилась до 4 тыс. 500 кв. метров
Скриншот с видео из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

Пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора сообщила, что северный екатеринбургский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области берет лабораторные пробы воздуха в месте ближайшей к пожару жилой застройки. О результатах исследований будет сообщено дополнительно.

«Санитарные врачи советуют жителям при появлении запаха гари в жилой зоне: избегать длительного нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, чаще делать влажную уборку, при выходе на улицу использовать маски и респираторы», — говорится в сообщении ведомства.
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