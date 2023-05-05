Площадь пожара на Уралмаше увеличилась до 4 тыс. 500 кв. метров

Скриншот с видео из официального Telegram-канала ГУ МЧС России по Свердловской области

Материалы по теме

В Екатеринбурге загорелась кровля цеха на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. На улице Машиностроителей в Екатеринбурге 1 апреля загорелась кровля цеха, сообщает ...

В Екатеринбурге площадь пожара в промзоне Чкаловского района увеличилась до 4 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге продолжается тушение пожара на улице Базальтовой. В настоящий момент ...

Роспотребнадзор проверит качество воздуха возле горящего завода в Арамили

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит качество атмосферного ...

Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в Екатеринбурге в связи со смогом

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В связи с появлением смога над Екатеринбургом, специалисты Управления Роспотребнадзора ...

В Североуральске и поселке Пелым зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2022. В связи со смогом на севере Свердловской области региональное управление ...