Пожар в цехе на Уралмаше локализовали и ликвидировали открытое горение

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В Нижнем Тагиле произошел пожар в хлебобулочном цехе

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2016. В Нижнем Тагиле произошел пожар в хлебобулочном цехе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС ...