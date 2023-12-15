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Пожар в цехе на Уралмаше локализовали и ликвидировали открытое горение

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Пожар в цехе на улице Машиностроителей в Екатеринбурге локализовали и ликвидировали открытое горение, сообщает Telegram-канал свердловского ГУ МЧС России, уточнив, что горел цех по производству трансформаторов.

Ранее УрБК писал о том, что 1 апреля в цеху, расположенном на промышленной площадке на улице Машиностроителей, загорелась кровля. По последним данным, площадь пожара составила 4,5 тыс. кв. м., из них на площади 300 кв. м. обрушилась кровля.

«Огнеборцы МЧС России эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном», — отметили в ведомстве, добавив, что превышения уровня концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.
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