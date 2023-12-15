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Вчера, 14:55

В Екатеринбурге загорелась кровля цеха на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. На улице Машиностроителей в Екатеринбурге 1 апреля загорелась кровля цеха, сообщает Telegram-канал свердловского ГУ МЧС России.

«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействовано 13 единиц спецтехники.
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