В Екатеринбурге загорелась кровля цеха на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. На промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского ...03.04.2023 В Екатеринбурге в поселке Совхозный на площади 10 га горит сухая трава
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о ...10.05.2018 В Арамили сгорело здание цеха по производству бумаги
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. В городе Арамили Свердловской области сгорело здание цеха по производству бумаги, ...11.10.2017 Площадь пожара в локомотивном депо в Сысерти составила 1,5 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Пожарные потушили возгорание в цехе по ремонту локомотивов, расположенном на ул. ...30.09.2016 В Екатеринбурге в ДК «Лаврова» загорелась сцена
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2016. Сегодня в 9.28 по местному времени в МЧС РФ по Свердловской области поступило сообщение ...