В Екатеринбурге загорелась кровля цеха на Уралмаше

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. На улице Машиностроителей в Екатеринбурге 1 апреля загорелась кровля цеха, сообщает Telegram-канал свердловского ГУ МЧС России.



«Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что на территории промышленной площадки происходит горение кровли цеха. Огнеборцы ведут разведку на месте пожара и прилагают все усилия для его локализации», — говорится в сообщении.



В ликвидации возгорания задействовано 13 единиц спецтехники.