УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:25

В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров горит автосервис на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., сообщается в официальном Telegram-канале Управления МЧС России по Свердловской области.

«Сообщение о возгорании на улице Титова поступило на пульт пожарной охраны в 09.41. Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что горит здание автосервиса. По оперативной информации площадь возгорания составляет 400 кв. м. На месте работают 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава», — говорится в сообщении.

В настоящий момент пожарные принимают все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.12.2023 В поселке Бобровском на площади 1,3 тыс. кв. метров горит производственный цех

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. На промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского ...

05.05.2023 В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга пожарные тушат пластиковый мусор на площади 2 тыс. ...

03.04.2023 В Екатеринбурге в поселке Совхозный на площади 10 га горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о ...

18.09.2018 В Новоуральске на площади 500 кв. метров горит здание обанкроченного предприятия «АМУР»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание обанкроченного ...

19.12.2016 В Екатеринбурге горит школа № 1

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2016. В Екатеринбурге горит заброшенное здание школы № 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель
Архив новостей
Апрель 2024 (312)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18