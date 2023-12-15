В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров горит автосервис на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. На промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского ...05.05.2023 В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга пожарные тушат пластиковый мусор на площади 2 тыс. ...03.04.2023 В Екатеринбурге в поселке Совхозный на площади 10 га горит сухая трава
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о ...18.09.2018 В Новоуральске на площади 500 кв. метров горит здание обанкроченного предприятия «АМУР»
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание обанкроченного ...19.12.2016 В Екатеринбурге горит школа № 1
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2016. В Екатеринбурге горит заброшенное здание школы № 1. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ...