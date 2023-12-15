В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров горит автосервис на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., сообщается в официальном Telegram-канале Управления МЧС России по Свердловской области.



«Сообщение о возгорании на улице Титова поступило на пульт пожарной охраны в 09.41. Прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что горит здание автосервиса. По оперативной информации площадь возгорания составляет 400 кв. м. На месте работают 6 единиц спецтехники и 16 человек личного состава», — говорится в сообщении.



В настоящий момент пожарные принимают все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало.