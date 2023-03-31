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В Екатеринбурге в поселке Совхозный на площади 10 га горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о возгорании в Совхозном поселке поступила на пульт пожарной охраны в 15.44, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара», — говорится в сообщении.

В данный момент к ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники и 39 человек личного состава.

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