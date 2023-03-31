В Екатеринбурге в поселке Совхозный на площади 10 га горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о возгорании в Совхозном поселке поступила на пульт пожарной охраны в 15.44, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Быстрому распространению огня способствует порывистый ветер. Создается угроза распространения огня на жилые дома на улице Ротной. Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара», — говорится в сообщении.
В данный момент к ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники и 39 человек личного состава.
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга на улице Счастливой произошел пожар. На площади ...30.03.2023 В Екатеринбурге на площади 160 кв. метров горит автомойка на улице Венгерских Коммунаров
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге в районе 12.00 произошел пожар на улице Венгерских Коммунаров. ...26.07.2019 В Екатеринбурге горит оздоровительный комплекс «Чапаевские бани»
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2019. В Екатеринбурге горят «Чапаевские бани». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России ...10.01.2018 В Сысерти горит цех по производству эпоксидной смолы
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В поселке Бобровском Сысертского городского округа Свердловской области горит цех по ...12.05.2017 В Екатеринбурге горит склад с пиломатериалами на улице Монтажников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2017. В Екатеринбурге горит склад с пиломатериалами на улице Монтажников, сообщает ...