В Екатеринбурге на улице Челюскинцев горит склад на площади 250 кв. м

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге на улице Челюскинцев горит складское помещение. Информация об этом опубликована в официальном Телеграм-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



«В 14.52 поступило сообщение о пожаре по улице Челюскинцев. По оперативной информации, на площади 250 кв. м горит неэксплуатируемое складское здание. В тушении пожара задействован 21 человек личного состава, семь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.



В настоящее время пожарные принимают меры по локализации огня.