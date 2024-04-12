В Екатеринбурге на улице Челюскинцев горит склад на площади 250 кв. м

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., ...03.04.2023 В Екатеринбурге в поселке Совхозный на площади 10 га горит сухая трава
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о ...18.09.2018 В Новоуральске на площади 500 кв. метров горит здание обанкроченного предприятия «АМУР»
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание обанкроченного ...11.10.2017 В Сысерти на площади 1 тыс. кв. метров горит заброшенный цех по ремонту локомотивов
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. В Сысерти горит неэксплуатируемое здание цеха по ремонту локомотивов. Площадь пожара ...07.10.2015 В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода на улице ...