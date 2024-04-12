УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:37

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев горит склад на площади 250 кв. м

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге на улице Челюскинцев горит складское помещение. Информация об этом опубликована в официальном Телеграм-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 14.52 поступило сообщение о пожаре по улице Челюскинцев. По оперативной информации, на площади 250 кв. м горит неэксплуатируемое складское здание. В тушении пожара задействован 21 человек личного состава, семь единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные принимают меры по локализации огня.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2024 В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров горит автосервис на Вторчермете

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., ...

03.04.2023 В Екатеринбурге в поселке Совхозный на площади 10 га горит сухая трава

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о ...

18.09.2018 В Новоуральске на площади 500 кв. метров горит здание обанкроченного предприятия «АМУР»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. На территории промзоны Новоуральска горит неэксплуатируемое здание обанкроченного ...

11.10.2017 В Сысерти на площади 1 тыс. кв. метров горит заброшенный цех по ремонту локомотивов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. В Сысерти горит неэксплуатируемое здание цеха по ремонту локомотивов. Площадь пожара ...

07.10.2015 В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. В Екатеринбурге горит цех на территории 144 бронетанкового ремонтного завода на улице ...

Популярные новости
20.08.2024Комфортные города22.08.2024Наращивание мощностей21.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Илья Полянских: Парк должен быть местом отдыха для всех23.08.2024Окно инвестиций
Архив новостей
Сентябрь 2024 (365)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18