Площадь пожара на улице Челюскинцев в Екатеринбурге увеличилась до 800 кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Площадь пожара на улице Челюскинцев в Екатеринбурге увеличилась до 800 кв. м. Информация об этом опубликована в официальном Телеграм-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



«По уточнённой информации, площадь пожара по ул. Челюскинцев в г. Екатеринбурге составляет 800 кв. м. Кровля неэксплуатируемого склада обрушилась по всей площади», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в городе загорелось неэксплуатируемое складское здание. В тушении пожара задействован 21 человек личного состава и семь единиц спецтехники.