Площадь пожара на улице Челюскинцев в Екатеринбурге увеличилась до 800 кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Екатеринбурге на улице Челюскинцев горит складское помещение. Информация об этом ...12.04.2024 В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров горит автосервис на Вторчермете
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., ...05.05.2023 В Екатеринбурге площадь пожара в промзоне Чкаловского района увеличилась до 4 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге продолжается тушение пожара на улице Базальтовой. В настоящий момент ...19.03.2014 В Екатеринбурге сгорел торговый павильон в подземном переходе на ул. Челюскинцев
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2014. В Екатеринбурге по адресу ул. Челюскинцев, 62 сгорел торговый павильон, расположенный в ...14.10.2013 В Екатеринбурге загорелось строящееся здание по ул. Сакко и Ванцетти
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2013. Сегодня в Екатеринбурге загорелось строящееся здание по ул. Сакко и Ванцетти, 70. ...