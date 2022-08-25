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Вчера, 15:29

ММК модернизирует складское хозяйство

ММК модернизирует складское хозяйствоТорговый дом Магнитогорского металлургического комбината (ММК) модернизирует свое складское хозяйство. Комплексное обновление началось на складской площадке в Магнитогорске. Его цель — улучшение качества обслуживания клиентов, повышение слаженности, оперативности и непрерывности процессов, а также увеличение доступности услуг при минимизации числа посредников.

Отметим, что магнитогорская складская площадка предоставляет клиентам услугу оперативной доставки позиций из ассортимента продукции ММК, насчитывающего более 10 тыс. наименований и типоразмеров. Среди них: арматура, уголки, швеллеры, продукция горячего и холодного проката, прокат оцинкованный и с полимерным покрытием, сварные трубы, холоднокатанная лента, сварные трубы, профнастил и многое другое. Поставка и отгрузка осуществляются как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Для модернизации складского хозяйства была разработана концепция его автоматизации. Работы выполнила компания AXELOT, специализирующаяся на автоматизации складского управления (WMS-система) и логистических процессов с помощью систем управления двором поставок (YMS). Специалисты компании оценили фактические процессы и сформировали предложения, позволяющие устранить узкие места и провести согласование входящего транспортного потока с возможностями складского комплекса по его обработке, провести организацию адресного хранения, повысить прозрачность бизнес-процессов, формализовать управление транспортом на территории, повысить эффективность использования имеющихся площадей, а также организовать новую площадку.

Для вновь построенного открытого склада была разработана топология, учитывающая потребности компании и планируемый рост товарооборота. Помимо этого, была пересмотрена топология других складов с учетом профилирования мест хранения.

Главной особенностью проекта модернизации стала разработка бизнес-процессов для внедрения системы управления двором (YMS) от AXELOT. Проект включает весь цикл взаимодействия с транспортом на территории складской площадки. Назначение системы — исключение неравномерного прибытия транспорта на загрузку, очередей, перегонов между складами и простоев, приводящих к сбоям в работе комплекса.

Рекомендации, касающиеся процессов в системе управления складом, также позволяют сократить возможные простои транспорта и пробег складской техники. Помимо этого, специалисты рекомендовали разделить операционную нагрузку на два потока (входящий и исходящий) и развести дневную и ночную обработку. Для этого предложен удобный плавающий график 3/3 с ночными сменами, а также сформулированы основные принципы автоматизированной балансировки.

Также эксперты проработали складские процессы с учетом будущей автоматизации, в частности, определив функциональные границы системы.

На данный момент проект находится в стадии активной реализации. По его итогам повысится эффективность управления складами и двором складского комплекса ТД ММК. Внесенные изменения также положительно отразятся на всем технологическом цикле.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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