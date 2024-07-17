Группа ММК нарастила продажи премиального проката с покрытиями на 25%

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) отметили 20-летие с момента запуска ...04.07.2024 Группа ММК познакомит потребителей с ассортиментом оцинкованного и окрашенного проката
УрБК, Магнитогорск, 04.07.2024. В Пермском крае сегодня открылся круглый стол «Группа ММК: лидерство в сегменте проката ...29.03.2024 «ММК-ЛМЗ» выпустил в 2023 году 300 тыс. тонн металлопроката с защитными покрытиями
УрБК, Магнитогорск, 29.03.2024. Лысьвенский металлургический завод (входит в Группу ПАО «ММК») в 2023 году впервые в ...15.03.2024 Группа ММК за год отгрузила на внутренний рынок более 1,7 млн тонн проката с покрытием
УрБК, Магнитогорск, 15.03.2024. В 2023 году Группа Магнитогорского металлургического комбината (ММК) отгрузила на рынок ...15.03.2018 ММК в 2017 году произвел почти 1 млн тонн товарного оцинкованного проката
УрБК, Магнитогорск, 15.03.2018. В 2017 году Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) подтвердил статус ...