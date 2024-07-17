Группа ММК нарастила продажи премиального проката с покрытиями на 25%

Фото Дмитрия Рухмалева

УрБК, Магнитогорск, 21.03.2025. Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) нарастила продажи премиального проката с покрытиями на 25%. Об этом заявил директор ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Владимир Банщиков, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.По его словам, в целом по стране реализация проката с покрытиями за 2024 год выросла на 3%, до 6 млн т. Группа ММК за прошлый год отгрузила 1,6 млн т такого проката, из них 1,2 млн т оцинкованного проката и 0,4 млн т проката с полимерным покрытием. Премиального проката комбинатом было реализовано за год 357 тыс. т, против 287 тыс. в 2023 году. Это составило 19% от общего объема продаж металлов с покрытием.Среди номенклатуры премиальной продукции ММК значатся горячеоцинкованный (ГЦ) прокат для автомобильной промышленности и «крепких» строительных марок стали, прокат со «сморщенной» фактурой поверхности, декоративный прокат SteelArt. Среди премиум-направлениий окрашенного проката — прокат с текстурированным полиэфирным покрытием повышенной пластичности, прокат с антибактериальным покрытием, а также с антивандальным покрытием «Антиграффити».